Последние евреи индийского города Кочи стремятся сохранить историю своей общины

Когда солнце садится над еврейским кварталом в индийском Кочи, Кит Халлегуа надевает кипу и направляется к..

Когда солнце садится над еврейским кварталом в индийском Кочи, Кит Халлегуа надевает кипу и направляется к старинной синагоге Парадеси. Он знает, что молиться будет в одиночестве. Кит – последний местный прихожанин и единственный еврей, оставшийся в еврейском квартале.

В другом районе города, в старинной синагоге Кадавумбагам, к молитве готовится Элиас Джозефай. Он, как и Кит, старается сохранить историю еврейской общины.

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[Элиас Джозефай, смотритель синагоги Кадавумбагам]:«В 1972 году синагогу закрыли из-за отсутствия взрослых мужчин-прихожан. В 77-м она пострадала от рук вандалов, но я постепенно восстановил её и вернул ей былое великолепие».

А это мастерская вышивки, которая принадлежала одной из старейшин еврейской общины Саре Коэн. После её смерти мастерской управляет мусульманин Таха Ибрагим. Говорит, что ценит человеческие отношения, а разница в вере не имеет значения.

[Таха Ибрагим, владелец мастерской]:«Я стараюсь не нарушать обычаи, которых придерживалась тётя Сара. Поэтому зажигаю свечи в шаббат и закрываю лавку по субботам. Делаю всё точно так же, как это было при жизни тёти Сары».

Евреи живут в Индии с древности. Старейшей общиной считаются кочинские евреи из штата Керала. Они веками мирно соседствовали с индуистами, мусульманами и христианами. Но в 50-х годах прошлого века большинство эмигрировали в Израиль. Теперь во всей Индии осталось менее 5000 евреев.

Элиас тоже хотел уехать в 83-м году, но мама и бабушка уговорили остаться.

[Элиас Джозефай, смотритель синагоги Кадавумбагам]:«У каждого верующего еврея есть мечта – умереть в Израиле, сделать последний вздох именно там. Но теперь я понимаю, что мой последний вздох должен быть здесь, в синагоге, ведь она живёт в моём сердце. Я не могу уехать».

70-летний Элиас надеется, что какая-нибудь еврейская организация возьмёт на себя заботу о синагоге, а также о созданных им музее и библиотеке.

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