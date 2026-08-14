Последние евреи индийского города Кочи стремятся сохранить историю своей общины

Когда солнце садится над еврейским кварталом в индийском Кочи, Кит Халлегуа надевает кипу и направляется к..
Дата загрузки: 2026-08-14
В другом районе города, в старинной синагоге Кадавумбагам, к молитве готовится Элиас Джозефай. Он, как и Кит, старается сохранить историю еврейской общины.[Элиас Джозефай, смотритель синагоги Кадавумбагам]:
«В 1972 году синагогу закрыли из-за отсутствия взрослых мужчин-прихожан. В 77-м она пострадала от рук вандалов, но я постепенно восстановил её и вернул ей былое великолепие».
А это мастерская вышивки, которая принадлежала одной из старейшин еврейской общины Саре Коэн. После её смерти мастерской управляет мусульманин Таха Ибрагим. Говорит, что ценит человеческие отношения, а разница в вере не имеет значения.[Таха Ибрагим, владелец мастерской]:
«Я стараюсь не нарушать обычаи, которых придерживалась тётя Сара. Поэтому зажигаю свечи в шаббат и закрываю лавку по субботам. Делаю всё точно так же, как это было при жизни тёти Сары».
Евреи живут в Индии с древности. Старейшей общиной считаются кочинские евреи из штата Керала. Они веками мирно соседствовали с индуистами, мусульманами и христианами. Но в 50-х годах прошлого века большинство эмигрировали в Израиль. Теперь во всей Индии осталось менее 5000 евреев.
Элиас тоже хотел уехать в 83-м году, но мама и бабушка уговорили остаться.[Элиас Джозефай, смотритель синагоги Кадавумбагам]:
«У каждого верующего еврея есть мечта – умереть в Израиле, сделать последний вздох именно там. Но теперь я понимаю, что мой последний вздох должен быть здесь, в синагоге, ведь она живёт в моём сердце. Я не могу уехать».
70-летний Элиас надеется, что какая-нибудь еврейская организация возьмёт на себя заботу о синагоге, а также о созданных им музее и библиотеке.
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