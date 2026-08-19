Босниец Данило Еличич – один из немногих профессионалов в Баня-Луке, кто управляет традиционными даяками. Говорит, что..

Боснийские гондолы: в Баня-Луке можно прокатиться на традиционных даяках

Босниец Данило Еличич – один из немногих профессионалов в Баня-Луке, кто управляет традиционными даяками. Говорит, что влюбился в эти лодки сразу, как только отец прокатил его с братом на даяке по реке Врбас. [Данило Еличич, лодочник]:«Это было лет десять назад. Сейчас мы с братом оба управляем даяками, и также научили младшего брата».

Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии более ста лет назад. Тогда на даяках перевозили пассажиров и грузы. Сейчас на них соревнуются и катают туристов. Теперь даяки считаются культурным символом Баня-Луки.

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В городе осталось всего несколько семей, которые из поколения в поколение передают мастерство строительства даяков.

Андрей Замоло изготавливает по пять-шесть лодок в год. Делает их из ели и дуба. Более крепкая древесина идёт на нос и корму.

[Андрей Замоло, строитель даяков]:«Эти части наиболее подвержены ударам во время движения лодки. Это как бамперы для автомобиля».

Длина лодки – примерно семь с половиной метров, ширина – 80 сантиметров. Носовая часть служит украшением, поэтому у каждого даяка она уникальна. Лодка может перевозить до 500 килограммов груза или до шести человек.

Управлять даяками довольно сложно. Обычно их используют на озёрах и спокойных реках. Но Врбас – горная река с порогами и быстрым течением. Впрочем, опытные даякеры справляются легко.

В последние годы в Баня-Луке особенно популярны вечерние речные прогулки.

[Борислав Колич, турист]:«Это был час чистой радости. Мы получили большое удовольствие от поездки». [Гордана Колич, туристка]:«Я прекрасно провела время. Никогда не испытывала ничего подобного. Нам очень понравилось».

Сезон речных прогулок длится с мая по октябрь, а иногда и дольше, если позволяет погода.

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