Тысячи яиц разбили в бельгийском городке Мальмеди. Так здесь делают каждый год. Рано утром на площади..

Омлет из 7200 яиц приготовили на фестивале в Бельгии

Тысячи яиц разбили в бельгийском городке Мальмеди. Так здесь делают каждый год. Рано утром на площади разжигают огромный костёр, и десятки волонтёров готовят гигантский омлет. Вокруг собираются сотни зрителей. [Матье Келлетер, волонтёр из «Братства гигантского омлета»]:«Когда готовишь омлет дома, используешь максимум десять яиц на десять человек. Сегодня мы готовим омлет из 7200 яиц. У нас есть большая сковорода диаметром четыре метра. Её специально сделали для нас».

На разбивание яиц уходит несколько часов. Целый час разогревается сковорода. Потом обжаривают бекон. Затем выливают взбитые яйца. И повара начинают интенсивно перемешивать омлет огромными лопатками.

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Многие волонтёры участвуют в фестивале не первый год.

[Жюли Ури, волонтёр]:«Я, наверное, здесь уже в 20-й раз, участвую с самого детства. Это на самом деле масштабное мероприятие, и нам всем очень весело».

Готовый омлет раскладывают по тарелкам. Рядом кладут свежеиспечённый хлеб. Затем раздают гостям фестиваля.

[гостья фестиваля]:«Гигантский омлет получился очень хорошим. У него воздушная текстура и приятный вкус».

Для многих этот фестиваль стал возможностью привнести что-то хорошее в жизнь людей.

[Матье Келлетер, волонтёр из «Братства гигантского омлета»]:«Это особенное чувство, очень приятное. Это показывает, что не нужно много, чтобы объединять людей. И надеюсь, все на планете тоже это поймут, и мы сможем объединить мир с помощью таких мелочей».

Традиция приготовления гигантского омлета зародилась в 70-х годах прошлого века во Франции. А в 90-х её переняли в Бельгии.

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