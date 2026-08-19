Омлет из 7200 яиц приготовили на фестивале в Бельгии

Тысячи яиц разбили в бельгийском городке Мальмеди. Так здесь делают каждый год. Рано утром на площади..
Дата загрузки: 2026-08-19
«Когда готовишь омлет дома, используешь максимум десять яиц на десять человек. Сегодня мы готовим омлет из 7200 яиц. У нас есть большая сковорода диаметром четыре метра. Её специально сделали для нас».
На разбивание яиц уходит несколько часов. Целый час разогревается сковорода. Потом обжаривают бекон. Затем выливают взбитые яйца. И повара начинают интенсивно перемешивать омлет огромными лопатками.
Многие волонтёры участвуют в фестивале не первый год.[Жюли Ури, волонтёр]:
«Я, наверное, здесь уже в 20-й раз, участвую с самого детства. Это на самом деле масштабное мероприятие, и нам всем очень весело».
Готовый омлет раскладывают по тарелкам. Рядом кладут свежеиспечённый хлеб. Затем раздают гостям фестиваля.[гостья фестиваля]:
«Гигантский омлет получился очень хорошим. У него воздушная текстура и приятный вкус».
Для многих этот фестиваль стал возможностью привнести что-то хорошее в жизнь людей.[Матье Келлетер, волонтёр из «Братства гигантского омлета»]:
«Это особенное чувство, очень приятное. Это показывает, что не нужно много, чтобы объединять людей. И надеюсь, все на планете тоже это поймут, и мы сможем объединить мир с помощью таких мелочей».
Традиция приготовления гигантского омлета зародилась в 70-х годах прошлого века во Франции. А в 90-х её переняли в Бельгии.
Короткая ссылка на эту страницу: