Цветочный ковёр из полумиллиона георгинов выложили в Брюсселе

Знаменитый цветочный ковёр украсил историческую площадь Гран-Плас в Брюсселе. В этом году вместо бегоний использовали георгины...

Знаменитый цветочный ковёр украсил историческую площадь Гран-Плас в Брюсселе. В этом году вместо бегоний использовали георгины. Они лучше переносят солнце и смогут выдержать несколько дней жары во время выставки. В столице Бельгии сейчас плюс 35 градусов.

[Деннис ван дер Меер, организатор]:

«Георгины – выносливые цветы. Они родом из высокогорных районов Мексики и привыкли к таким температурам. Хорошо переносят солнце».

В этом году дизайн цветочного ковра вдохновлён картиной «Большая волна в Канагаве», созданной японским художником Кацусики Хокусаем почти 200 лет назад. Тему выбрали в честь 160-летия дипломатических отношений между Бельгией и Японией.

Для цветочного ковра использовали 500 000 георгинов 15 сортов и 10 разных оттенков. Цветы вырастили в деревне Лунхаут недалеко от границы с Нидерландами.

Это уже 24-й цветочный ковёр в Брюсселе. Их создают каждые два года в середине августа в течение последних 55 лет. Обычно флористы использовали миллионы бегоний разных цветов. Площадь рисунка – 1800 квадратных метров. Посмотреть на ковёр приезжают тысячи туристов со всего мира.

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