Своё вместо импортного: Австралия наращивает производство кофе

Австралийский фермер Джек выращивает кофе на плато Атертон на севере Квинсленда. В этом году расширил плантацию,..

Австралийский фермер Джек выращивает кофе на плато Атертон на севере Квинсленда. В этом году расширил плантацию, посадив ещё 40 000 деревьев. Урожай обещает быть большим.

[Джек Мурат, фермер]:

«Объёмы хорошие, качество хорошее, пока всё хорошо».

Неподалеку расширяется ещё одна ферма.

[Роберт Джейкс, фермер]:

«Мы ожидаем одного из самых больших урожаев за всю историю».

Фермеры говорят, что всё больше потребителей ищут именно австралийский кофе. Он обладает мягким вкусом без излишней кислотности, и в нём относительно невысокое содержание кофеина. Кроме того, при выращивании почти не используют пестициды. Спрос на местный кофе в Австралии неуклонно растёт последние четыре года.

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Пока на долю продукта приходится менее одного процента общего потребления кофе в стране. Однако исследователи считают, что у внутреннего производства огромный потенциал.

Сейчас кофе выращивают на севере двух штатов – Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

[Тобиас Кретцшмар, сотрудник Университета Саутерн Кросс]:

«Теперь мы хотим проверить, получится ли выращивать кофе в Западной Австралии, а также расширить плантации в существующих регионах».

В Австралии очень развита кофейная культура. При этом большинство кофеен в стране – это не сетевые заведения.

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