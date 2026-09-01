fb pixel
Телеканал NTD

Своё вместо импортного: Австралия наращивает производство кофе

Своё вместо импортного: Австралия наращивает производство кофе

Австралийский фермер Джек выращивает кофе на плато Атертон на севере Квинсленда. В этом году расширил плантацию,..

Дата загрузки: 2026-09-02

Своё вместо импортного: Австралия наращивает производство кофе

Австралийский фермер Джек выращивает кофе на плато Атертон на севере Квинсленда. В этом году расширил плантацию, посадив ещё 40 000 деревьев. Урожай обещает быть большим.

[Джек Мурат, фермер]:
«Объёмы хорошие, качество хорошее, пока всё хорошо».

Неподалеку расширяется ещё одна ферма.

[Роберт Джейкс, фермер]:
«Мы ожидаем одного из самых больших урожаев за всю историю».

Фермеры говорят, что всё больше потребителей ищут именно австралийский кофе. Он обладает мягким вкусом без излишней кислотности, и в нём относительно невысокое содержание кофеина. Кроме того, при выращивании почти не используют пестициды. Спрос на местный кофе в Австралии неуклонно растёт последние четыре года.

Пока на долю продукта приходится менее одного процента общего потребления кофе в стране. Однако исследователи считают, что у внутреннего производства огромный потенциал.

Сейчас кофе выращивают на севере двух штатов – Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

[Тобиас Кретцшмар, сотрудник Университета Саутерн Кросс]:
«Теперь мы хотим проверить, получится ли выращивать кофе в Западной Австралии, а также расширить плантации в существующих регионах».

В Австралии очень развита кофейная культура. При этом большинство кофеен в стране – это не сетевые заведения.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...