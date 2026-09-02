США нанесли новые удары по Ирану у Ормузского пролива

США нанесли новые авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Удары начались во вторник..

США нанесли новые авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Удары начались во вторник в районе Ормузского пролива. По данным американского командования, целью стали иранские военные объекты.

Американские военные заявили, что операция была ответом на действия Ирана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе и американских военнослужащих в регионе. Позже Центральное командование США сообщило, что среди поражённых целей были системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и морские объекты.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию оправданной. Он заявил, что американские силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива после попытки установить морские мины и ракетного удара по американской базе в Иордании. Трамп предупредил, что ответ Ирана приведёт к ещё более масштабным американским ударам.

Позже Иран объявил, что нанёс ракетные и беспилотные удары по американским силам в регионе. В частности по объектам в Иордании и других странах Ближнего Востока.

На фоне нового витка боевых действий выросли цены на нефть. Во вторник нефть марки Brent подорожала более чем на четыре доллара за баррель, превысив отметку в 94 доллара.

Инвесторы опасаются дальнейших перебоев с поставками через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

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