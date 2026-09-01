На заводе по переработке шин в японской префектуре Ибараки установили специальную охлаждающую кабину. Она рассчитана на..

В Японии рабочие спасаются от жары в холодильнике

На заводе по переработке шин в японской префектуре Ибараки установили специальную охлаждающую кабину. Она рассчитана на взрослого человека и позволяет быстро охладиться прямо во время рабочей смены.

Внутри кабины поддерживается температура в 9 градусов по Цельсию. Рабочие заходят туда на несколько минут, когда чувствуют, что жара начинает мешать работе.

[Ацуси Комацу, рабочий]:

«Становилось очень жарко, и я начал терять концентрацию, поэтому решил зайти внутрь».

[Юсукэ Фудзии, сотрудник завода]:

«Когда заходишь внутрь, появляется такое освежающее ощущение, будто возвращаешься к жизни. Даже если это ненадолго, возможность охладиться помогает мне почувствовать мотивацию снова приступить к работе. Я очень благодарен за это».

В последние годы экстремальная жара в Японии – всё более серьёзная проблема. В июле метеорологическое агентство страны впервые использовало новый термин «экстремально жаркий день» для температуры от 40 градусов и выше.

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Власти Японии также сообщали о тысячах обращений за медицинской помощью из-за жары. Только с 20 по 26 июля более 18 тысяч человек были доставлены в больницы с симптомами теплового удара.

На предприятии говорят, что прохладное помещение рядом с рабочим местом заметно меняет условия труда.

Изначально кабину планировали использовать в экстренных случаях. Теперь сотрудники заходят туда регулярно, ещё до появления серьёзных симптомов.

Произвела кабину компания Trusco Nakayama. Технологию также планируют использовать на мероприятиях, спортивных площадках и полях для гольфа.

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