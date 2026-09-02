Женщина, вооруженная двумя ножами, напала на случайных прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Она нанесла ранения в..

Женщина напала с ножами на людей на Таймс-Сквер: один погиший, один раненый

Женщина, вооруженная двумя ножами, напала на случайных прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Она нанесла ранения в живот пожилому мужчине и молодой женщине. Обоих доставили в больницу. Женщина скончалась, а мужчина находится в стабильном состоянии.

Злоумышленницу сразу же заметили полицейские. Они применили электрошокеры, но не смогли её остановить. После этого правоохранители сделали несколько выстрелов и ранили нападавшую.

[Джессика Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка]:

«Преступница опознана как 49-летняя Памела Сиснерос из Квинса. Она скончалась в больнице Бельвью. У полиции Нью-Йорка есть документальное подтверждение, что Сиснерос была психически больной».

Мэр Нью-Йорка выразил соболезнования родным погибшей и пострадавшего в результате нападения.

[Зоран Мамдани, мэр Нью-Йорка]:

«Я прошу жителей Нью-Йорка присоединиться ко мне в мыслях о пострадавшем мужчине и пожелать ему скорейшего выздоровления. Также хочу поблагодарить сотрудников полиции Нью-Йорка, которые вмешались и предотвратили ещё более ужасные последствия».

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Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что нападения, вероятно, были случайными и ничем не спровоцированными. По её словам, нет оснований считать это терактом.

Тиш также сообщила, что злоумышленница уже попадала в поле зрении правоохранительных органов в 2018 и 19-м годах. Однако её не задерживали и не арестовывали. Подробностей инцидентов не раскрывают.

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