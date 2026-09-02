В Германии пытались вывести из строя линии электропередачи

Попытка диверсионной атаки на энергосистему произошла на востоке Германии. Неизвестные лица запустили самодельные ракеты с токопроводящим материалом в сторону высоковольтных линий на подстанции «Прайлак» в непосредственной близости от ТЭС «Йеншвальде» в земле Бранденбург.

Это вызвало два коротких замыкания, и один энергоблок мощностью 500 мегаватт отключился автоматически, но подача электроэнергии не прервалась. Работу линий быстро восстановили.

[Ян Редманн, глава МВД Бранденбурга]:

«Мы можем заключить, что всё закончилось относительно благополучно по сравнению с тем, что могло бы произойти. Мы рады, что никто не пострадал и что, несмотря на эту в некоторой степени успешную попытку диверсии, не было нанесено никакого долгосрочного ущерба. Однако мы относимся к этому инциденту очень серьёзно, поскольку ущерб мог быть намного большим».

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Подстанция в районе Турнов-Прайлак – это один из важнейших высоковольтных узлов региона. Электроэнергия от ТЭС «Йеншвальде» поступает в региональную и общегерманскую сеть. Сама ТЭС входит в число крупнейших угольных станций Германии.

Правоохранители продолжают осматривать место происшествия. Обнаружили уже более десяти самодельных устройств.

Глава МВД Бранденбурга сказал, что ещё рано делать выводы о том, кто причастен к атаке на энергосистему. По его словам, это могли быть леворадикальные активисты, которые и раньше совершали нападения на объекты энергетической инфраструктуры. Он также не исключает вмешательства иностранных государств либо ещё каких-нибудь третьих сторон.

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