Спустя 30 лет: экс-главаря уличной банды признали виновным в убийстве рэпера Тупака

Приговор спустя 30 лет после преступедния. Бывшего главаря уличной банды Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса признали виновным в организации убийства знаменитого рэпера Тупака Шакура в 1996 году в Лас-Вегасе. Это поставило юридическую точку в деле, дав ответ на вопрос: кто несёт ответственность за одно из самых знаменитых нераскрытых убийств в истории американской музыки.

Судебный процесс длился 11 дней. Коллегия присяжных заслушала показания 27 свидетелей. Подсудимому грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Приговор по делу вынесут 13 октября.

Убийству Тупака Шакура предшествовала его драка с членом уличной банды Орландо Андерсоном — племянником Дуэйна Дэвиса. Тупак и Андерсон принадлежали двум враждующим группировкам. В тот же день, 7 сентября, автомобиль рэпера расстреляли из белого «Кадиллака». Тупак получил огнестрельные ранения и умер 13 сентября.

Изначально в нападении подозревали Андерсона, но тот всё отрицал, и ему никогда не предъявляли обвинений. Много лет дело оставалось не раскрытым. Однако Дэвис сам на протяжении этих лет рассказывал о своей роли в убийстве, в том числе публично. По его словам, он сидел на переднем пассажирском сиденье «Кадиллака», когда расстреляли рэпера.

Прокуратура считает, что Дэвис решил отомстить за избиение племянника и отдал приказ убить Тупака. Адвокат обвиняемого утверждает, что Дэвис всё придумал, чтобы стать знаменитостью и сделать популярной свою книгу. Подтвердить или опровергнуть всё это некому. Все, кто сидел в «Кадиллаке», уже умерли, за исключением Дэвиса.

В итоге присяжные признали бывшего главаря банды виновным, основываясь на его же словах. Поклонники Тупака считают, что наконец-то свершилась справедливость.

[Деррик Ли Стэнтон-младший, поклонник рэпера]:

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«Анализируя это, я понимаю, что Дуэйн Дэвис сам себя осудил. Мы оказались здесь только потому, что Дуэйн Дэвис почувствовал необходимость нажиться на своих преступлениях. И мы благодарны ему за это, поскольку теперь свершился акт правосудия».

Дуэйн Дэвис в зале суда заявил, что намерен обжаловать решение.

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