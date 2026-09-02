Студенты из Нидерландов испытали солнечную мобильную клинику в Кении

Солнечную мобильную клинику испытала в Кении команда студентов из нидерландского Технического университета Эйндховена. Машина Stella Juva проехала более 800 километров по бездорожью до отдалённого района Мосиро.

[Ярно Бастен, член команды]:

«Stella Juva – первая в мире машина скорой помощи на солнечной энергии. На её крыше установлены солнечные панели. Они вырабатывают достаточно электроэнергии не только для движения, но и для работы медицинского оборудования внутри».

Клиника предназначена для районов, где медицинские учреждения находятся далеко, а электроснабжение нестабильно. В машине можно проводить ультразвуковые исследования и рентген, хранить вакцины в холодильнике и выполнять базовую диагностику.

[Маттейс ван Хервен, член команды]:

«Во время испытаний в Кении мы выяснили, что Stella Juva справляется с бездорожьем и может проезжать сотни километров. Мы также выяснили, что онa получает от солнца больше энергии, чем расходует вместе со всем медицинским оборудованием на борту. Это означает, что мы можем непрерывно оказывать медицинскую помощь».

Машина весит тонну 350 килограммов. По данным команды, в солнечную погоду запас хода на асфальтированных дорогах превышает 700 километров. Средний запас хода по бездорожью – около 360 километров.

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[Виола Рутто, координатор здравоохранения округа, Amref Health Africa]:

«В Африке каждый второй человек не имеет доступа к медицинским услугам из-за таких проблем, как отдалённость, плохие дороги, ненадёжность электроснабжения или его отсутствие и недостаточная инфраструктура».

Команда надеется, что с помощью новой мобильной клиники жители общин смогут проходить диагностику на месте и получать лечение на ранней стадии. Это может спасать жизни.

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