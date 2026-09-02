Столько рыжеволосых людей в одном месте, пожалуй, можно увидеть только здесь – на ежегодном фестивале в..

Тысячи рыжеволосых снова собрались на своём фестивале в Голландии

Столько рыжеволосых людей в одном месте, пожалуй, можно увидеть только здесь – на ежегодном фестивале в голландском Тилбурге.

«Дни рыжеволосых» проводят уже более 20 лет. Приезжают тысячи людей из десятков страны мира. Этот фестиваль – 21-й по счёту.

[Йони Виитала, участник из Финляндии]:

«Я, конечно, ощущаю связь с сообществом рыжеволосых. Я не так часто вижу рыжеволосых в Финляндии, поэтому приятно видеть всех этих людей здесь сейчас».

[Матильда Холборо, участница из Канады]:

«Я приехала в Нидерланды, потому что моя бабушка и её родители отсюда. Мы приехали навестить её семью, а также посетить Фестиваль рыжеволосых. Действительно здорово видеть столько людей».

Для участников подготовили много разных мероприятий, включая более 20 мастер-классов. Также есть свой кемпинг и бар.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Здесь можно купить и специальную продукцию для рыжих. Например, Ева из Дании разработала рыжую тушь для ресниц.

[Ева Ренг-Андерсен, разработчица бренда Hey Redhead]:

«Меня вдохновило создание продукта для рыжеволосых, потому что мы не можем найти тушь для ресниц и бровей. Несколько лет назад мы проехали сюда 10 часов на нашей маленькой Kia Picanto, поставили стенд и протестировали здесь все мои домашние средства. И затем в 2024 году я вернулась сюда с настоящей продукцией».

Кстати, чтобы посетить фестиваль, не обязательно быть рыжим. Правда, на коллективное фото вас тогда не пустят.

[Софи де Бейер, член оргкомитета]:

«Вам не обязательно быть рыжеволосым, чтобы вас приветствовали, потому что мы просто прославляем человечность и уникальные черты человеческой натуры».

Считается, что рыжими волосами обладают менее 2% населения планеты. Этот цвет волос наиболее распространён в Северной Европе, особенно в Ирландии, некоторых регионах Соединенного Королевства и некоторых областях России.

Короткая ссылка на эту страницу: