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В Египте перевернулся автобус: 22 погибших

В Египте перевернулся автобус: 22 погибших

В Египте разбился пассажирский автобус. Министерство здравоохранения страны сообщает о гибели не менее 22 человек. Ещё..

Дата загрузки: 2026-09-04

В Египте перевернулся автобус: 22 погибших

В Египте разбился пассажирский автобус. Министерство здравоохранения страны сообщает о гибели не менее 22 человек. Ещё 28 пострадали.

Инцидент произошёл на трассе между курортами Дахаб и Нувейба в провинции Южный Синай. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, он съехал с дороги и перевернулся.

На место происшествия направили 20 машин скорой помощи. Погибших и пострадавших доставили в близлежащие больницы.

Как сообщают, в автобусе находились граждане Египта, Иордании и Сирии. Иорданское Министерство иностранных дел подтвердило, что иорданцы есть и среди погибших.

Район, где произошло ДТП, находится на побережье Красного моря пользуется популярностью у туристов.

Напомним, в прошлом месяце в результате ДТП в египетской провинции Исмаилия погибли 15 человек, 32 получили телесные повреждения.

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