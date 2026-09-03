В Египте перевернулся автобус: 22 погибших

В Египте разбился пассажирский автобус. Министерство здравоохранения страны сообщает о гибели не менее 22 человек. Ещё..
Дата загрузки: 2026-09-04
В Египте разбился пассажирский автобус. Министерство здравоохранения страны сообщает о гибели не менее 22 человек. Ещё 28 пострадали.
Инцидент произошёл на трассе между курортами Дахаб и Нувейба в провинции Южный Синай. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, он съехал с дороги и перевернулся.
На место происшествия направили 20 машин скорой помощи. Погибших и пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Как сообщают, в автобусе находились граждане Египта, Иордании и Сирии. Иорданское Министерство иностранных дел подтвердило, что иорданцы есть и среди погибших.
Район, где произошло ДТП, находится на побережье Красного моря пользуется популярностью у туристов.
Напомним, в прошлом месяце в результате ДТП в египетской провинции Исмаилия погибли 15 человек, 32 получили телесные повреждения.
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