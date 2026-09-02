Этот бутик – настоящая ода сливочному маслу. Он недавно открылся в Париже в нескольких шагах от..

Побалуйте себя: в Париже открылся первый бутик сливочного масла

Этот бутик – настоящая ода сливочному маслу. Он недавно открылся в Париже в нескольких шагах от Эйфелевой башни. Здесь представлены 30 сортов масла от небольших семейных производителей из Бретани, долины Луары и с севера Франции.

Владелец магазина говорит, что это первый в Париже бутик сливочного масла.

[Эрван Лео, владелец магазина]:

«Я открыл это место, чтобы люди могли узнать, что такое настоящее сливочное масло и какие у него бывают вкусы. Причём перед покупкой можно попробовать все виды. У меня есть башня, где представлены разные виды: малиновое, клубничное, чесночное и так далее».

Масло здесь предлагают дегустировать не спеша: небольшой кусочек надо положить на язык, дать ему растаять – и постепенно раскроется вкус.

[Эрван Лео, владелец магазина]:

«Большинство людей приходят с намерением попробовать один-два вида масла, а в итоге пробуют 25, потому что им просто очень любопытно».

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Многие узнают о бутике масла из социальных сетей. Сюда приходят и парижане, и туристы.

[Салман Бин Эхсан, турист из Ирландии]:

«Мы приехали сюда просто, чтобы попробовать масло. Мы приехали из Ирландии после того, как посмотрели видео. Наверное, эти ролики стали вирусными».

[Александр Балабан, турист из Норвегии]:

«Я знаю, что во Франции делают одно из лучших масел, но никогда его не пробовал. Я работаю в Норвегии. Там очень любят солёное масло, и мой друг попросил привезти ему масло из Франции».

Масло продаётся в разных упаковках весом от 10 граммов до килограмма.

По данным Министерства сельского хозяйства Франции, в стране потребляют примерно восемь килограммов сливочного масла на человека в год. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом во Франции уровень ожирения ниже среднего показателя среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития – всего 14% против 19%.

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