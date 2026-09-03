Джордж Клуни получил «Золотого льва» на открытии Венецианского кинофестиваля

Джордж Клуни стал главной звездой открытия 83-го Венецианского кинофестиваля. Актёр и режиссёр приехал на церемонию вместе..

Джордж Клуни стал главной звездой открытия 83-го Венецианского кинофестиваля. Актёр и режиссёр приехал на церемонию вместе с женой Амаль. На красной дорожке он позировал фотографам, общался с поклонниками и раздавал автографы.

На мероприятии Клуни получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. Впервые на Венецианский фестиваль актёр приехал почти 30 лет назад – в 1998 году с фильмом «Вне поля зрения».

В этот раз на открытии показали фильм «Чернила» британского режиссёра Дэнни Бойла. Он рассказывает о покупке Рупертом Мёрдоком газеты The Sun в 1969 году и его сотрудничестве с редактором Ларри Лэмбом. Главные роли исполнили Гай Пирс и Джек О’Коннелл.

Фестиваль продлится до 12 сентября. В основной конкурс вошёл 21 фильм. Жюри возглавляет американская актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол.

На красной дорожке также появились Лора Дерн, Клэр Фой, Николас Голицын, Джонатан Бейли, Нина Добрев, певец Джей Бальвин и модели Стелла Максвелл и Алессандра Амбросио.

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