Куклы на улицах: фестиваль театрального искусства проходит в Румынии

Гигантские куклы заполнили улицы румынской Крайовы. Здесь проходит красочный фестиваль. В нём участвуют более 150 артистов..

Гигантские куклы заполнили улицы румынской Крайовы. Здесь проходит красочный фестиваль. В нём участвуют более 150 артистов и театральных трупп из 15 стран, включая Бразилию, Японию, Италию и Аргентину.

В этом году тема фестиваля – «Звёздная пыль». Он задуман как путешествие по космосу. Город превращается в своеобразную сказочную вселенную с фантастическими существами и неизведанными мирами.

Высота некоторых кукол достигает пяти метров. В предыдущие годы участники представляли конструкции даже ещё больших размеров.

Фестиваль продлится восемь дней. Здесь пройдут выступления уличных театров, а также цирковые и интерактивные представления, концерты и выставки. Программа рассчитана не только на детей, но и на взрослых.

Puppets Occupy Street – это первый в Румынии фестиваль анимационного искусства, который проходит в городских пространствах. Его основали в 2014 году. При этом темы фестиваля каждый раз меняются.

Во время мероприятия также проводят благотворительную кампанию «Я тоже хочу учиться». Организаторы собирают рюкзаки и школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей.

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