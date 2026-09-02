Число погибших после наводнения в Непале достигло 1003. Около четырёх тысяч человек по-прежнему числятся пропавшими без..

Число погибших после наводнения в Непале превысило 1000

Число погибших после наводнения в Непале достигло 1003. Около четырёх тысяч человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших – 590 иностранцев из 39 стран. Спасатели работают в районах, отрезанных от внешнего мира, используя вертолёты, тяжёлую технику и экскаваторы.

Только 1 сентября непальские военные спасли 118 граждан Непала и одного британца. Всего в пострадавших районах удалось спасти более 11 тысяч человек.

Особое внимание спасатели уделяют тоннелям гидроэлектростанций. По данным властей, более 600 человек остаются заблокированными на нескольких разрушенных объектах.

Чтобы пробраться внутрь через узкие тоннели, спасатели откачивают воду и расчищают проходы с помощью специальной техники.

Наводнение началось после обрушения ледника 26 августа. Потоки льда, камней и грязи обрушились на приграничный с Китаем район Непала.

При этом спустя неделю после катастрофы надежды найти выживших всё меньше. Спасатели считают, что многие пропавшие погребены под огромным количеством грязи и обломков. По оценке ООН, сошло более двух миллионов тонн мусора и грунта.

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Тем временем, около 3500 человек остаются в пунктах временного размещения. Там растут риски распространения инфекций из-за загрязнённой воды, плохой инфраструктуры и ограниченности места.

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