Роскошь, вышивка и традиции: свадебные наряды представили в Карачи

В путешествие по свадебным традициям Пакистана превратился этот модный показ в Карачи. Дизайнер Кашиф Аслам, основатель..
Дата загрузки: 2026-09-02
В путешествие по свадебным традициям Пакистана превратился этот модный показ в Карачи. Дизайнер Кашиф Аслам, основатель бренда Kashee’s, представил коллекцию свадебных нарядов. Причём это не просто платья, а целостные образы, в которых также продуманы макияж и причёски.
Коллекция делится на четыре части. Каждая состоит из 18-20 нарядов и представляет определённый этап пакистанской свадьбы – от предсвадебного обряда до праздничного приёма для гостей.
[Кашиф Аслам, дизайнер]:
«Цветовая палитра, мастерство, труд и радость, которая приходит от создания чего-то нового – всё это вдохновляет и приводит к таким достижениям».
В нарядах импортные бархат и сетка сочетаются с местной тканью банарси. Платья украшены ручной вышивкой, а также пайетками, бисером, жемчугом и зеркальными элементами.
[Амна Насир, модель]:
«Платье очень тяжёлое. Я всё время думала: а вдруг выйду на сцену и упаду? Но постаралась держаться уверенно и хорошо показать наряд».
В коллекции также есть мужские образы, в частности свадебные шервани.
[Техмина Халид, гостья показа]:
«Свадебная индустрия в Пакистане – это колоссальный многомиллионный бизнес, и пакистанцы тратят огромные деньги на свадьбы, свадебные наряды, макияж и украшения».
Помимо моделей, в показе участвовали актёры, телевизионные знаменитости и блогеры.
Кашиф Аслам начал карьеру с макияжа, а затем расширил бизнес до свадебной одежды, украшений и косметики.
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