Пять человек погибли при крушении грузового Boeing 767 Amazon в аэропорту Майами. Самолёт выкатился за пределы..

Грузовой самолёт Amazon разбился при посадке в Майами: погибли пять человек

Пять человек погибли при крушении грузового Boeing 767 Amazon в аэропорту Майами. Самолёт выкатился за пределы полосы, пересёк дорогу и столкнулся с несколькими автомобилями.

Авария произошла в воскресенье около двух часов дня по местному времени. Рейс Prime Air 7598 выполнялся из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико. Самолёт эксплуатировала грузовая авиакомпания 21 Air по заказу Amazon.

Ещё пять человек получили травмы, трое из них находятся в критическом состоянии. Спасатели работали на месте несколько часов.

Следователи пока не называют причину аварии. Национальный совет по безопасности на транспорте США рассматривает версию, что самолёт приземлился слишком далеко от начала полосы.

Изучают и влияние погодных условий, включая сильный ветер. Так, в районе аэропорта во время аварии была гроза.

После аварии в воздушной гавани временно закрыли все взлётно-посадочные полосы. Позднее две из четырёх полос возобновили работу. Также из-за происшествия отменили более 160 рейсов. Ещё 320 вылетели с задержкой.

Отдельные расследования аварии ведут Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное управление гражданской авиации.

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