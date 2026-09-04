Сирия начала уничтожать химическое оружие эпохи Асада

Сирия начала уничтожать остатки химического оружия времён Башара аль-Асада. В августе инспекторы Организации по запрещению химического..
Дата загрузки: 2026-09-04
Сирия начала уничтожать остатки химического оружия времён Башара аль-Асада. В августе инспекторы Организации по запрещению химического оружия проверили склады боеприпасов и площадку для их уничтожения.
[Идзуми Накамицу, Верховный представитель ООН по вопросам разоружения]:
«ОЗХО подтвердила, что запасы соответствуют последним декларациям Сирийской Арабской Республики, а также подтвердила необратимое уничтожение 42 авиабомб».
Это первый случай с 2014 года, когда ОЗХО подтвердила уничтожение химических боеприпасов в Сирии.
Ранее не заявленные материалы нашли в мае. В июне сирийские власти внесли изменения в свою первоначальную декларацию.
[Идзуми Накамицу, Верховный представитель ООН по вопросам разоружения]:
«Сирийская Арабская Республика заявила об одном дополнительном объекте по производству химического оружия, новом химическом веществе, которое использовали при производстве нервно-паралитических агентов, и о пустых химических боеприпасах».
Сирийские власти заявили, что уничтожили боеприпасы, чтобы защитить страну и предотвратить попадание химического оружия в чужие руки.
[Ибрагим Олаби, посол Сирии при ООН]:
«Мы стремимся защитить сирийский народ, чтобы такое оружие не попало в чужие руки. Однако, господин председатель, посредством этой работы мы также защищаем мир и регион. Каждый охраняемый объект, каждый обнаруженный боеприпас устраняет опасность не только для Сирии, но и для всего мира».
Сирия также готовит первое судебное заседание по делу о причастности к химической программе бывшего президента. Ранее власти задержали 18 человек. Среди них высокопоставленные военные и чиновники.
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