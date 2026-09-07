Извержение Анак-Кракатау: в Индонезии школы перевели на онлайн-обучение

Анак-Кракатау извергается в Индонезии. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 15 километров. Из-за этого в..

Анак-Кракатау извергается в Индонезии. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 15 километров. Из-за этого в провинции Бантен закрыли аэропорты, школы перевели на дистанционное обучение, а жителей призвали носить маски и избегать открытых пространств.

[Андра Сони, губернатор провинции Бантен]:

«Мы призываем жителей сохранять спокойствие, но быть бдительными, отказаться от активного отдыха на открытом воздухе и надевать маски, поскольку сейчас всё ещё падает пепел, который может представлять опасность для здоровья. Мы также призываем рыбаков и туристов не приближаться к вулкану Анак-Кракатау ближе чем на три километра».

С 7 сентября ученики в провинции три дня будут заниматься онлайн. Власти опасаются, что вулканический пепел навредит здоровью детей.

[Абдул Хоир Такиюддин аш-Шидки, директор начальной школы]:

«После извержения департамент образования поручил нам перевести учеников и учителей на онлайн-обучение».

Извержение началось поздно вечером 4 сентября. Вулкан расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Столбы пепла поднимались на высоту до 6 километров со стороны Явы и до 15 километров со стороны Суматры.

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Пепел также распространился на столицу Джакарту и другие районы.

Из-за вулканического пепла по всей Индонезии задержали, перенаправили либо отменили около 2300 рейсов. Это затронуло более 270 тысяч пассажиров.

Власти предупреждают, что вероятность новых извержений остаётся высокой. При этом сообщений о погибших или эвакуации жителей пока нет.

В 1883 году катастрофическое извержение Кракатау разрушило значительную часть вулканического острова и вызвало мощные цунами. Погибли более 36 тысяч человек. В 1927 году в этом районе начал формироваться новый вулкан – Анак-Кракатау, или «Дитя Кракатау». С тех пор он регулярно извергается. В 2018 году его извержение вызвало новое цунами, жертвами которого стало более 400 человек.

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