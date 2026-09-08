Фермеры в США разводят страусов для людей с аллергией на мясо животных

На этой ферме в Кентукки разводят страусов. Их мясо по вкусу похоже на говядину, и главные..
Дата загрузки: 2026-09-08
На этой ферме в Кентукки разводят страусов. Их мясо по вкусу похоже на говядину, и главные его потребители — люди с синдромом альфа-гал. Он проявляется в виде аллергии на мясо животных, молоко, желатин и некоторые лекарства. Болезнь вызвана укусом клеща.
В США всего несколько крупных ферм, на которых разводят страусов, но в целом количество ферм увеличивается.
[У. Д. Кинг, фермер]:
«Альфа-гал – главный фактор. Именно это движет рынком страусиного мяса. Поскольку это птица, а не млекопитающее, этот углевод в её мясе отсутствует, поэтому страусиное мясо можно есть безопасно».
Фермер Брент Уильямс тоже разводит страусов. При этом сам страдает синдромом альфа-гал, поэтому вместо говядины ест страусиное мясо. Оно нежирное и богато железом.
[Брент Уильямс, фермер]:
«Многие люди, страдающие синдромом альфа-гал, попробовав бургер со страусиным мясом, чуть ли не плачут. Они говорят: «Вы просто не представляете, как я скучал по мясу»».
Лия Гиббс продает страусиное мясо в своём магазине в Данвилле в Кентукки.
[Лия Гиббс, владелица магазина]:
«Удивительно, сколько людей страдают от альфа-гал. Они в восторге от возможности заменить говядину. Это безопасно для них и к тому же очень вкусно».
То, что аллергия вызвана укусами клещей, подтвердили примерно 15 лет назад. При этом в США растёт число людей с синдромом альфа-гал. Медики считают, что их может быть до полумиллиона. Причём многие могут и не знать о своём заболевании.
[Мартин Хьюкер, врач из больницы Университета Луисвилла]:
«Количество укусов клещей и контакт с ними в целом увеличиваются. Многие говорят, что число случаев заболевания растёт по всей стране, но особенно в некоторых отдельных регионах».
Разведение страусов отличается от разведения кур или коров. Эти гигантские птицы вырастают до 2,7 метра и весят до 150 килограммов. Самцы могут быть агрессивными, поэтому фермерам приходится соблюдать осторожность. Взрослые страусы опасны даже для больших хищных кошек.
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