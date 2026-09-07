Сервис роботакси Uber дебютирует в Лондоне

Беспилотное такси теперь можно заказать и в Лондоне. Сервис запустили Uber и британская технологическая компания Wayve...

Беспилотное такси теперь можно заказать и в Лондоне. Сервис запустили Uber и британская технологическая компания Wayve. Перевозить пассажиров будут электромобили Ford Mustang с технологией автономного вождения.

Компания Uber работала над внедрением роботакси в Лондоне несколько лет. Согласно британским законам, операторы беспилотных такси должны получать разрешение на предоставление услуг без водителя-оператора.

Клиенты Uber не смогут специально заказывать беспилотное такси, но во время вызова машины им будут предлагать автомобиль Wayve. Цены будут такими же, как и при обычной поездке на Uber.

[Сарфраз Маредиа, сотрудник компании Uber]:

«Если поблизости будет автомобиль Wayve, то клиенту предложат на нём поездку, и он может её выбрать. А если клиент предпочитает машину с водителем, то может отказаться, и для него подберут такси с водителем».

Пока в роботакси будет водитель-оператор. Если потребуется, он возьмёт управление на себя.

Беспилотные автомобили – уже обычное явление в США, но в Великобритании специфические условия вождения. Это усложняет работу искусственного интеллекта, который управляет роботакси.

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[Алекс Кендалл, генеральный директор компании Wayve]:

«Лондон — это город с 2000-летней историей, где в десять раз больше велосипедистов и пешеходов, чем в некоторых сопоставимых городах США. Причём здесь часто проводят масштабные дорожные работы. Это значит, что необходимо обеспечить адаптивность и устойчивость нашего ИИ, чтобы он управлял автомобилями естественно и по-человечески – именно это мы и создали».

Пока по Лондону будет ездить менее 20 роботакси, но со временем парк увеличится.

Между тем в компании Uber заявляют, что беспилотные такси не отнимут рабочих мест у живых водителей.

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