Кинопоказ в Канаде разоблачает насильственное изъятие органов в Китае

В Торонто показали фильм «Государственные органы: неприкрытые злоупотребления в сфере трансплантации в Китае». Он основан на..

В Торонто показали фильм «Государственные органы: неприкрытые злоупотребления в сфере трансплантации в Китае». Он основан на реальных событиях и передает личные истории двух семей. Они десятилетиями искали своих близких, пропавших без вести после задержания полицией.

В то, что они обнаруживают, трудно поверить. Речь о санкционированном властями принудительном изъятии органов, которое происходит по сей день. Это история о горе, мужестве и непоколебимом стремлении к правде.

После показа фильма выступил автор бестселлеров и кинорежиссёр Ян Екилек. Он рассказал о своей недавно вышедшей книге «Принудительное изъятие органов на заказ: китайская индустрия изъятия органов и истинная природа крупнейшего противника Америки». Как и фильм, она раскрывает преступление насильственного извлечения органов в Китае.

Екилек подчеркнул, что в таких странах, как США и Канада, трансплантация органов проходит строгий этический процесс. Органы поступают от пострадавших в инцидентах людей, у которых, согласно заключению врачей, нет шансов выжить. Системы подбора органов сопоставляют их данные с реципиентами на основе медицинской совместимости. Поэтому пациенты часто ждут пересадок месяцами или годами.

По словам Екилека, в коммунистическом Китае эта система извращена и превратилась в то, что он называет моделью «убийств по заказу».

[Ян Екилек, писатель и кинорежиссёр]:

«Есть база данных людей – заключённых практикующих Фалуньгун, а после 2015-16 годов они также добавили в этот банк доноров мусульман-уйгуров. Их группы крови и тканей определяют заранее и заносят в базу данных. Потом кто-то приходит, платит деньги, и ему подбирают подходящего донора. Поскольку сотни тысяч людей сдали кровь, то можно найти идеально подходящего или даже несколько, и затем этого человека можно доставить и убить по заказу».

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Екилек говорит, что подобные зверства совершают после предварительной демонизации жертв.

[Ян Екилек, писатель и кинорежиссёр]:

«Людей изображают монстрами или бесчеловечными, поскольку тоталитарному режиму, такому как коммунистическая партия в Китае, нужно заставить население смириться с теми ужасными вещами, которые она совершает. Я не думаю, что большинство китайцев осознают это. Для них извлечение органов – это своего рода городской миф, поскольку такие трансплантации проводят только для суперэлиты. Но полицейские прямо говорят заключённым, что заберут их органы, если те будут плохо себя вести».

По словам Екилека, у компартии Китая есть большой опыт в демонизации так называемых врагов народа.

[Ян Екилек, писатель и кинорежиссёр]:

«Первыми были землевладельцы, которые просто хотели пользоваться своей землей. Но компартия убедила население в том, что можно просто так отбирать землю у людей, и если они сопротивляются, их можно убивать или делать с ними каике-то другие ужасные вещи. Фалуньгун стал подобным «чёрным» классом в 1999 году, и именно благодаря этому появилась такая экстремальная форма торговли органами».

Фалуньгун, или Фалунь Дафа – это мирная духовная практика, основанная на буддийских традициях. В июле 1999 года власти Китая запустили широкомасштабную кампанию преследования этой группы, и оно продолжается по сей день.

Зрители кинопоказа делятся своими мыслями.

[Габриэль Тузет, зритель]:

«Это совершенно бесчеловечно и аморально. Поэтому, независимо от того, христиане мы, евреи или мусульмане, я думаю, это противоречит нашим ценностям».

[зритель]:

«Сегодня я узнал, что есть такие замечательные люди, как Ян, которые посвящают столько времени и энергии этой очень серьёзной проблеме».

Книга «Принудительное изъятие органов на заказ» теперь доступна для покупки.

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