Селин Дион закрыла показ L’Oréal в Париже

Показ L’Oréal Paris прошёл в столице Франции на фоне подсвеченной Эйфелевой башни. Шоу открыла Кендалл Дженнер..

Показ L’Oréal Paris прошёл в столице Франции на фоне подсвеченной Эйфелевой башни. Шоу открыла Кендалл Дженнер в полупрозрачном чёрном платье в пол с высоким воротом и глубоким разрезом.

Следом на подиум вышли Кара Делевинь в красном платье с пайетками и Ева Лонгория в чёрном комбинезоне. Хайди Клум появилась в блестящем чёрном платье, а Джейн Фонда – также в красном платье с пайетками.

В показе также участвовали актрисы Энди Макдауэлл и Филиппин Леруа-Больё, канадская певица Шарлотта Карден, британская актриса Симон Эшли, индийская актриса Айшвария Рай и бразильская модель Лума Грот.

К шоу присоединились американская горнолыжница Линдси Вонн и итальянская паралимпийская фехтовальщица Беатриче Вио. На подиуме появились и другие амбассадоры бренда.

В финале перед зрителями появилась Селин Дион. Певица исполнила песню I’m Alive.

Дион сейчас находится в Париже, где проходит серия её концертов. Она была амбассадором L’Oréal Paris в 2019 году.

L’Oréal Paris – крупнейший бренд группы L’Oréal. По данным компании, его продукцией пользуются около 600 миллионов человек.

Короткая ссылка на эту страницу: