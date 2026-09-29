Трамп прокомментировал возможную торговую сделку с Канадой

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торговой сделки с Канадой в ближайшие три-четыре недели. США..

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торговой сделки с Канадой в ближайшие три-четыре недели.

США и Канада сейчас ведут торговый спор. Переговоры между странами зашли в тупик в августе. Вашингтон продолжает вводить ограничения на канадский импорт.

С 29 сентября США запретили ввоз ряда канадских товаров. В список вошли алкоголь, молочная продукция и мотоциклы. Общая стоимость затронутого импорта составляет почти миллиард долларов.

В конце прошлой недели представитель США по торговле Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон не считает срочным заключение соглашения с Канадой. Одновременно американская сторона предупредила о новых пошлинах на канадские автомобили, автокомпоненты и сталь с января.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка».

При этом Трамп заявил, что в ближайшие недели Канада может сама предложить отменить пошлины. Пока стороны не объявляли о возобновлении полноценных переговоров.

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В тот же день Трамп прокомментировал задержание пяти человек возле британской авиабазы ВВС Фэрфорд. Базу используют американские бомбардировщики для операций против Ирана.

Пятерых мужчин задержали в воскресенье по подозрению в подготовке теракта и нарушениях закона об использовании взрывчатых веществ. В понедельник их отпустили под залог, но они остаются под следствием.

Британская контртеррористическая полиция проверяет в том числе возможную связь подозреваемых с иностранным государством. Иран свою причастность отрицает.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я знаю ответ. Я могу говорить очень конкретно, но предпочитаю этого не делать. Но я бы их не отпустил».

Расследование в Великобритании продолжается. Полиция заявила, что подозреваемые остаются под следствием и должны соблюдать строгие ограничения на передвижение и контакты с другими людьми.

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