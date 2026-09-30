Регата на гигантских тыквах прошла в Москве

Первый в России заплыв на гигантских тыквах устроили на «Городской ферме» ВДНХ в Москве. Для регаты..

Первый в России заплыв на гигантских тыквах устроили на «Городской ферме» ВДНХ в Москве. Для регаты выбрали плоды весом от 400 до 500 килограммов. Эти тыквы участвовали в конкурсе «Битва гигантов».

[участница заплыва]:

«Я здесь, на чемпионате, заняла третье место в этом году. Моя тыква весит 549 килограмм. И сегодня в ней я поплыву».

Участники превратили свои тыквы в лодки, нарядились в костюмы и отправились в плавание. Регата проходит на пруду «Городской фермы». Здесь качаются на воде пончики, пират, лягушка и другие сказочные персонажи.

[участница заплыва]:

«Я решила быть в костюме своего детства – в костюме Стича, потому что, сидя здесь, я чувствую себя настоящим ребёнком. А когда ещё, если не сейчас, верно? Поэтому мне кажется, что это будет замечательное мероприятие. Надеюсь, оно станет традицией. Посмотрите, какие молодцы ребята: кто-то в костюме Шрека, кто-то в костюме овощей. Это здорово».

[участница заплыва]:

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«Впечатления вообще супер. Погода очень нравится. Солнце нас сопровождает. Мы на гигантских тыквах – впервые в России. И мы первые, кто именно этим занимается. И это ли не кайф и счастье – провожать тёплые дни именно так».

На фестивале представили более 200 овощей-рекордсменов. Их вырастили садоводы из 75 регионов России. А гигантские тыквы стали главными звёздами мероприятия.

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