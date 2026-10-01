Знакомьтесь, это самый необычный сотрудник Национальной гвардии Мексики - чихуахуа по кличке Командо. У него есть..

Чихуахуа по кличке Командо приняли на службу в Национальную гвардию Мексики

Знакомьтесь, это самый необычный сотрудник Национальной гвардии Мексики — чихуахуа по кличке Командо. У него есть собственный тактический жилет, очки и даже небольшая видеокамера.

Раньше пёс жил у пожилой пары в штате Чиуауа. Супруги передали его военным, поскольку им стало трудно о нём заботиться. После этого жизнь Командо круто изменилась: его зачислили в ряды Национальной гвардии.

Четвероногий новобранец сильно отличается от сослуживцев в кинологическом подразделении. В нём насчитывается 350 животных, и все они довольно крупные. Это немецкие овчарки, малинуа, лабрадоры и так далее.

Из-за своих размеров Командо не сможет преследовать и задерживать нарушителей. Однако его готовят к поисково-спасательным операциям. А сейчас он уже стал своего рода послом доброй воли.

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Командо сопровождает бойцов на общественных мероприятиях, школьных ярмарках и встречах с населением. Он уже освоил базовые команды, а недавно принял участие в торжественном параде в Мехико в честь Дня независимости страны.

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