Верблюд вместо двигателя: в Судане возрождают традиционные маслобойни

В суданском городе Эль-Обейд снова используют традиционные прессы для производства кунжутного масла. Их приводят в движение..
Дата загрузки: 2026-09-30
В суданском городе Эль-Обейд снова используют традиционные прессы для производства кунжутного масла. Их приводят в движение верблюды.
Кунжутные семена засыпают в деревянный пресс. Верблюд ходит по кругу и вращает механизм. Полученное масло собирают вручную и разливают по бутылкам.
[Абдельрахим Сулейман, владелец традиционной маслобойни]:
«Наша работа с прессами традиционная, но старейшины давно предупреждали нас: наступит время, когда не будет топлива или газа. Мы вспомнили этот совет и с началом войны вернулись к нашим прессам».
Владелец другой маслобойни Абдельрахим Мекки говорит, что из 45 килограммов кунжута получают 18-20 килограммов масла. Оставшийся жмых используют как корм для животных.
В Судане с апреля 2023 года продолжаются боевые действия между армией и военизированными Силами быстрого реагирования. Они нарушили работу местных рынков.
[Ибрагим Джумаа, исследователь культуры Кордофана]:
«Некоторые местные производители из деревень, которые сейчас находятся перед вами здесь, в городе Эль-Обейд, раньше обслуживали большую территорию местных рынков и восполняли значительную нехватку растительного масла в деревнях. Но война напрямую повлияла на них, и они перебрались в города».
Кунжут занимает важное место в местной культуре и рационе жителей региона. Кроме того, значительная его часть идёт на экспорт. Только в первой половине этого года страна продала кунжута на 130 миллионов долларов. Это третий по стоимости экспортный продукт Судана после золота и домашнего скота.
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