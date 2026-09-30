Верблюд вместо двигателя: в Судане возрождают традиционные маслобойни

В суданском городе Эль-Обейд снова используют традиционные прессы для производства кунжутного масла. Их приводят в движение..

В суданском городе Эль-Обейд снова используют традиционные прессы для производства кунжутного масла. Их приводят в движение верблюды.

Кунжутные семена засыпают в деревянный пресс. Верблюд ходит по кругу и вращает механизм. Полученное масло собирают вручную и разливают по бутылкам.

[Абдельрахим Сулейман, владелец традиционной маслобойни]:

«Наша работа с прессами традиционная, но старейшины давно предупреждали нас: наступит время, когда не будет топлива или газа. Мы вспомнили этот совет и с началом войны вернулись к нашим прессам».

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Владелец другой маслобойни Абдельрахим Мекки говорит, что из 45 килограммов кунжута получают 18-20 килограммов масла. Оставшийся жмых используют как корм для животных.

В Судане с апреля 2023 года продолжаются боевые действия между армией и военизированными Силами быстрого реагирования. Они нарушили работу местных рынков.

[Ибрагим Джумаа, исследователь культуры Кордофана]:

«Некоторые местные производители из деревень, которые сейчас находятся перед вами здесь, в городе Эль-Обейд, раньше обслуживали большую территорию местных рынков и восполняли значительную нехватку растительного масла в деревнях. Но война напрямую повлияла на них, и они перебрались в города».

Кунжут занимает важное место в местной культуре и рационе жителей региона. Кроме того, значительная его часть идёт на экспорт. Только в первой половине этого года страна продала кунжута на 130 миллионов долларов. Это третий по стоимости экспортный продукт Судана после золота и домашнего скота.

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