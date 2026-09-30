Бывшего телеведущего возвели на трон в угандийском королевстве

Бывший телеведущий новостей стал правителем королевства Торо в Уганде. Коронация прошла в соответсвии с традиционными ритуалами...
Дата загрузки: 2026-09-30
Бывший телеведущий новостей стал правителем королевства Торо в Уганде. Коронация прошла в соответсвии с традиционными ритуалами. Этому событию предшествовал спор о престолонаследии.
До этого трон занимал король Ойо Ньимбу Кабамбу Игуру Рукиди IV. В августе он умер от рака в возрасте 34 лет. После этого мать покойного и его сестра заявили, что Ойо завещал трон своему малолетнему сыну, который не был известен публично.
Однако у народа торо существует традиционная система выбора короля. Ключевую роль в ней играет королевский клан бабиито. После смерти Ойо был создан комитет из 21 человека, который и определил нового монарха в соответствии с традицией.
Старейшины выбрали не ребёнка, который им неизвестен, а взрослого принца – 56-летнего Эдварда Рукиди Киджанангому. Он приходится покойному королю двоюродным братом. Ранее Киджанангома работал журналистом: был ведущим новостей и редактором на государственной телерадиокомпании UBC. Выбор старейшин одобрило и правительство Уганды.
При коронации Киджанангома принял новое имя Эдвард Рукиди Ньябонго I.
Короли Торо не имеют политической власти. Они – хранители традиций и культуры своего народа.
[Эдвард Рукиди Ньябонго I, новый король Торо]:
«Я объединю наш народ. У многих людей есть знания и опыт в различных сферах, и вместе мы будем работать над тем, чтобы вести Торо вперёд».
Уганда – конституционная республика, которую возглавляет президент. Однако здесь существуют четыре официально признанные традиционные королевства. Их сначала упразднили в 1967 году, а в 1993-м монархию восстановили.
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