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Бывшего телеведущего возвели на трон в угандийском королевстве

Бывшего телеведущего возвели на трон в угандийском королевстве

Бывший телеведущий новостей стал правителем королевства Торо в Уганде. Коронация прошла в соответсвии с традиционными ритуалами...

Дата загрузки: 2026-09-30

Бывшего телеведущего возвели на трон в угандийском королевстве

Бывший телеведущий новостей стал правителем королевства Торо в Уганде. Коронация прошла в соответсвии с традиционными ритуалами. Этому событию предшествовал спор о престолонаследии.

До этого трон занимал король Ойо Ньимбу Кабамбу Игуру Рукиди IV. В августе он умер от рака в возрасте 34 лет. После этого мать покойного и его сестра заявили, что Ойо завещал трон своему малолетнему сыну, который не был известен публично.

Однако у народа торо существует традиционная система выбора короля. Ключевую роль в ней играет королевский клан бабиито. После смерти Ойо был создан комитет из 21 человека, который и определил нового монарха в соответствии с традицией.

Старейшины выбрали не ребёнка, который им неизвестен, а взрослого принца – 56-летнего Эдварда Рукиди Киджанангому. Он приходится покойному королю двоюродным братом. Ранее Киджанангома работал журналистом: был ведущим новостей и редактором на государственной телерадиокомпании UBC. Выбор старейшин одобрило и правительство Уганды.

При коронации Киджанангома принял новое имя Эдвард Рукиди Ньябонго I.

Короли Торо не имеют политической власти. Они – хранители традиций и культуры своего народа.

[Эдвард Рукиди Ньябонго I, новый король Торо]:
«Я объединю наш народ. У многих людей есть знания и опыт в различных сферах, и вместе мы будем работать над тем, чтобы вести Торо вперёд».

Уганда – конституционная республика, которую возглавляет президент. Однако здесь существуют четыре официально признанные традиционные королевства. Их сначала упразднили в 1967 году, а в 1993-м монархию восстановили.

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