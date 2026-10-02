Черногория приближается к вступлению в ЕС

Черногория – лидер процесса вступления в Евросоюз среди стран Западных Балкан. Об этом заявила председатель Европейской..
Дата загрузки: 2026-10-02
Черногория – лидер процесса вступления в Евросоюз среди стран Западных Балкан. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она приехала в Черногорию в рамках ежегодного турне по региону.
По словам фон дер Ляйен, Черногория и Евросоюз работают над тем, чтобы закрыть оставшиеся переговорные главы к концу года.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии]:
«Безусловно, для достижения этой цели необходима политическая стабильность. Это очень важно. Нужна широкая межпартийная поддержка европейского курса».
Черногория – бывшая югославская республика с населением около 630 тысяч человек. Страна рассчитывает стать 28-м членом Евросоюза в 2028 году.
Сейчас Черногория предварительно закрыла 18 из 33 переговорных глав. Остальные правительство намерено закрыть до конца года.
Ключевыми остаются вопросы верховенства права. Речь идёт о двух главах: «Судебная система и основные права» и «Правосудие, свобода и безопасность». Для их окончательного закрытия Черногории необходимо выполнить установленные Евросоюзом требования.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз готовит для наиболее продвинутых стран-кандидатов «дорожные карты» с конкретными шагами и сроками. Для Черногории уже началась подготовка договора о присоединении. В июне Еврокомиссия представила финансовый пакет для будущего членства.
В Западных Балканах на вступление в ЕС также претендуют Албания, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово.
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