Картину английского живописца Уильяма Тёрнера «Рим, вид с Авентинского холма» на несколько дней представили публике в..

Шедевр Тёрнера вернулся в Рим спустя почти 200 лет

Картину английского живописца Уильяма Тёрнера «Рим, вид с Авентинского холма» на несколько дней представили публике в столице Италии. Затем полотно уйдёт с молотка.

Мастер создал эту работу почти 200 лет назад. Писал по заказу своего друга и покровителя Хью Манро из Новара.

[Джулиан Гаскойн, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«В основе картины лежит серия набросков, сделанных в Риме в 1828 году. Вероятно, работа над ней началась здесь, а завершилась уже в Лондоне, в мастерской художника».

Картина сохранилась в отличном состоянии. На поверхности даже остались следы от пальцев Тёрнера и волоски от кисти. Художник написал картину маслом, но в акварельной технике.

[Джулиан Гаскойн, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Благодаря исключительной сохранности картины можно разглядеть различные приёмы, которые Тёрнер использовал при проработке деталей. Вот здесь, например, на берегу реки, мы видим великолепный эффект влажного письма – краска выглядит так, словно ещё не высохла. Это череда полупрозрачных слоев, наложенных друг на друга».

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Полотно датируется 1835 годом. В 1878-м его купил Арчибальд Примроуз, 5-й граф Розбери. Она оставалась в его семье более века.

На торги картину выставляли лишь раз – в 2014 году. Тогда её продали за рекордные для работ Тёрнера 30 миллионов фунтов стерлингов. Это около 40 миллионов долларов. В этот раз аукционисты рассчитывают выручить 50 миллионов фунтов стерлингов, или 66 миллионов долларов.

Аукцион состоится 9 декабря в Лондоне.

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