Железнодорожная катастрофа в Египте: столкнулись пассажирские поезда

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. Инцидент произошёл примерно в 76 километрах к югу от Каира...

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. Инцидент произошёл примерно в 76 километрах к югу от Каира.

По данным Министерства здравоохранения, в результате катастрофы погибли, по меньшей мере, семь человек, ещё 112 получили телесные повреждения.

Поезд, следовавший из Гизы в Файюм, врезался в хвостовую часть другого состава, направлявшегося из Каира в Асуан. В результате нескольких вагонов сошли с рельсов.

[Махмуд, житель близлежащего города]:

«Мы услышали оглушительный грохот. Когда я прибыл на место, то увидел, что поезд, следовавший в Файюм, столкнулся с другим поездом – стоявшим на путях и направлявшимся в Верхний Египет. Локомотив, в кабине которого находился машинист, врезался в последний вагон другого состава. В результате последний вагон стоявшего поезда получил серьёзные повреждения, а шесть вагонов поезда, следовавшего из Каира в Файюм, перевернулись и нагромоздились друг на друга». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В управлении железных дорог отметили, что аварийные бригады занимаются расчисткой путей для восстановления движения на линии Каир – Верхний Египет, однако сроки завершения работ пока не уточняются.

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси распорядился провести оперативное расследование и заявил, что виновные в халатности должны понести ответственность.

Генеральная прокуратура сообщила, что в настоящее время ведётся расследование для установления технических причин произошедшего.

Железнодорожная сеть в Египте – одна из старейших в регионе. Аварии с человеческими жертвами здесь случаются нередко, несмотря на то что правительство вкладывает миллиарды египетских фунтов в модернизацию инфраструктуры.

Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа произошла в 2002 году. Тогда пожар в переполненном пассажирском поезде охватил семь вагонов, и погибло не менее 360 человек.

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