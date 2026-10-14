Перебои с поставками бензина на Бали вызвали многочасовые очереди на заправках и осложнили движение транспорта. Причиной..

На Бали водители часами ищут бензин после сбоя с поставками

Перебои с поставками бензина на Бали вызвали многочасовые очереди на заправках и осложнили движение транспорта. Причиной стал сбой при разгрузке танкера, который не смог вовремя установить якорь. Ситуацию усугубил ажиотажный спрос: водители начали заправляться одновременно, опасаясь нехватки топлива.

Государственная компания Pertamina объявила, что уже направила на остров дополнительные партии бензина и дизельного топлива.

Перебои затронули не только частных автомобилистов. Водители грузовиков также теряют рабочее время в очередях.

[Адиф, автомобилист]:

«С самого утра я уже объехал около десяти заправок, но нет ни одной, где не было бы очереди. Везде очереди длиной в сотни метров».

[Лалу Сулайман, водитель грузовика]:

«Это продолжается уже около трёх дней и сильно нам мешает. Очереди также влияют на дорожное движение. Я застрял в пробках возле трёх заправок, и с раннего утра до сих пор только сейчас дождался своей очереди».

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Власти Бали заявляют, что общих запасов топлива достаточно, и призывают жителей не создавать ажиотажа. По оценке губернатора, снабжение должно нормализоваться за один-два дня.

Бали – один из главных туристических центров Индонезии. В 2025 году остров посетило почти семь миллионов иностранных туристов. Россияне заняли 12-е место среди зарубежных гостей.

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