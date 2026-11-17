В Венесуэле учителя и работники сферы здравоохранения проводят 12-часовую общенациональную забастовку. Они требуют увеличения годовых премий...

В Венесуэле учителя и работники сферы здравоохранения проводят 12-часовую общенациональную забастовку. Они требуют увеличения годовых премий.

Учебные заведения по всей стране опустели, а участники стачки перекрывают улицы.

В Каракасе протестующие заблокировали дорогу.

[Мауро Замбрано, лидер профсоюза больниц Каракаса]:

«Мы не уйдём с улиц, пока президент Делси Родригес не отреагирует на наши требования: мы настаиваем на достойных премиях, выплатах за профессиональную квалификацию и ответственность, а также требуем уважения к работникам и их человеческому достоинству».

[Уильям Фигероа, гендиректор Ассоциации учителей]:

«По итогам года нам дали всего 75 долларов премиальных, в то время как в других секторах выплаты составляют 800–1110 долларов».

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К стачке призвали различные профсоюзы – от школьных учителей и преподавателей вузов до медсестёр и сотрудников государственной телекоммуникационной компании. Они также требуют повышения ежемесячной заработной платы до уровня от 500 до 1000 долларов.

Это город Лос-Текес. Здесь люди тоже вышли на улицы.

[Сулилет Барриос, сотрудница университета]:

«Нынешняя зарплата совершенно не соответствует реальности. Чтобы содержать семью, приходится буквально изворачиваться. То, что нам выплатили вчера – это просто издевательство. Этих денег не хватит даже на самые необходимые покупки, чтобы достойно встретить Рождество с нашими родными и детьми».

Минимальный размер ежемесячной оплаты труда в Венесуэле составляет около 130 боливаров, это 14 центов по текущему официальному курсу. Этот показатель не менялся с марта 2022 года. Правительство Родригес также выплачивает ежемесячные надбавки в 60–100 долларов. При этом, по данным Центробанка, совокупная инфляция за первые 10 месяцев года составила 245,5%.

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