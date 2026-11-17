Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды объявили о планах отправлять в Руанду мигрантов, которым отказали в..

Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды объявили о планах отправлять в Руанду мигрантов, которым отказали в убежище. Для них хотят создать специальный центр. О начале переговоров с африканской страной объявили в Вене. Первые депортации намечены на 2027 год.

План касается людей, которые исчерпали все законные возможности остаться в ЕС и которых нельзя вернуть на родину. Условия соглашения ещё предстоит утвердить.

По заявлению властей Руанды, прибывшим предложат несколько вариантов: добровольно вернуться в страну происхождения, остаться в Руанде или переехать туда, где у них есть право на пребывание. Европейские правительства рассчитывают, что такая схема поможет сдержать нелегальную миграцию.

Правозащитные организации выступили против инициативы. Они предупреждают о риске нарушений прав высылаемых людей. Европейские власти заявляют, что работа центра будет соответствовать международному праву.

Создавать такие центры за пределами Евросоюза позволяет новый регламент о возвращении мигрантов. Нынешний проект отличается от отменённой британской программы: Лондон собирался отправлять в Руанду людей для рассмотрения их прошений об убежище. Пять стран ЕС намерены высылать туда тех, кто уже прошёл эту процедуру и исчерпал возможности обжалования.

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