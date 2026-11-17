На саммите АСЕАН в Маниле Япония предложила совместно создавать нефтяные резервы на случай перебоев с поставками...

На саммите АСЕАН в Маниле Япония предложила совместно создавать нефтяные резервы на случай перебоев с поставками. Страны региона смогут использовать свободные мощности японских нефтехранилищ. Премьер-министр Санаэ Такаити представила план на встрече, посвящённой энергетике. Его предполагается согласовать с программой совместных нефтяных запасов, которую продвигают Филиппины.

[Санаэ Такаити, премьер-министр Японии]:

«Для повышения устойчивости энергоснабжения мы создадим Азиатскую рабочую группу по нефтяной безопасности совместно с Международным энергетическим агентством и Институтом экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии. Её целью станет разработка правил согласованного использования нефтяных запасов и обмена ими в чрезвычайных ситуациях».

Поводом усилить сотрудничество стала война с Ираном. Она показала уязвимость Азии перед перебоями с поставками нефти и газа с Ближнего Востока через Ормузский пролив. По данным японского Агентства природных ресурсов и энергетики, около 90% нефти, проходящей через этот пролив, направлялось в Азию.

Филиппины тем временем создают собственный стратегический нефтяной резерв и привлекают инвестиции в энергетические проекты.

[Фердинанд Маркос-младший, президент Филиппин]:

«Устойчивая и долгосрочная энергетическая безопасность требует, чтобы страны – потребители и производители нефти действовали сообща. Мы должны расширять обмен информацией и практическое сотрудничество в хранении запасов, а также соблюдать международное право, чтобы морские пути оставались открытыми, а рынки – справедливыми и прозрачными».

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На отдельной встрече представители стран АСЕАН, Японии, Южной Кореи и Китая обсудили продовольственную безопасность и региональную стабильность. Переговоры прошли на фоне сохраняющихся разногласий вокруг правил поведения в Южно-Китайском море.

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