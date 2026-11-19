США и Венесуэла подписали соглашение о возобновлении военного сотрудничества. Об этом министр обороны США Пит Хегсет..

США и Венесуэла подписали соглашение о возобновлении военного сотрудничества. Об этом министр обороны США Пит Хегсет объявил в американском посольстве в Каракасе. Это его первый визит в страну после того, как в январе американский спецназ захватил президента Николаса Мадуро и вывез его в США.

Соглашение предусматривает совместную подготовку военных, обмен разведданными и поставки военной техники. О какой технике идёт речь, Хегсет не уточнил.

При этом он добавил, что страны намерены активнее бороться с наркоторговлей. Пентагон также готов помочь Венесуэле модернизировать её вооружённые силы.

[Пит Хегсет, министр обороны США]:

«Я хочу лично поблагодарить президента Родригес за тесную, прагматичную и кропотливую работу с США по стабилизации Венесуэлы. Нам предстоит ещё многое сделать, и действовать нужно быстро. Но без её руководства мы не смогли бы добиться столь многого менее чем за год».

Делси Родригес возглавила Венесуэлу после захвата Мадуро. Она выразила надежду, что военное сотрудничество с США поможет обеим странам противостоять общим угрозам.

Отметим, в августе США и Венесуэла заключили отдельное соглашение по нефти. Американская компания Blue Energy Partners получила долгосрочный доступ к 17 месторождениям. На них приходится около пятой части нефтяных запасов Венесуэлы. США получили право на часть добываемой нефти.

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