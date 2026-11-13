Глава Nvidia ушёл в отставку на фоне шпионского скандала

Глава Nvidia Дженсен Хуан ушёл в отставку на фоне скандала вокруг его связи с предполагаемой китайской..

Глава Nvidia Дженсен Хуан ушёл в отставку на фоне скандала вокруг его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Он также покинул совет директоров компании, которую возглавлял более 30 лет.

За несколько дней до этого Хуан признался сотрудникам в супружеской неверности и извинился перед семьёй. Совет директоров начал проверку, чтобы выяснить, был ли он целью иностранной разведки. На момент начала расследования в Nvidia заявляли, что у них нет оснований говорить об утечке корпоративных секретов или ущербе национальной безопасности США.

В центре скандала – китайская предпринимательница Элис Хуан. Она занимала руководящий пост в сингапурской компании Megaspeed – крупном покупателе чипов Nvidia. Родственницей Дженсена Хуана она не является. По сообщениям СМИ, её подозревают в сборе информации для Пекина. Китай отвергает эти обвинения.

Проверку ведёт и ФБР. При этом американский Минюст 12 ноября сообщил, что пока не пришёл к выводу, была ли Элис Хуан китайской шпионкой.

Временно руководить Nvidia будет Колетт Кресс. Она отвечает за финансы компании с 2013 года. Совет директоров ищет постоянного преемника среди сотрудников Nvidia и внешних кандидатов.

Президент США Дональд Трамп уже предложил назначить новым главой Nvidia бывшего руководителя Apple Тима Кука. Официально компания преемника Хуана пока не выбрала.

На фоне отставки акции Nvidia продолжили дешеветь. Во время торгов 12 ноября их падение превышало 12 процентов, позднее потери сократились. Скандал также усилил призывы в Конгрессе ограничить поставки передовых чипов в Китай.

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