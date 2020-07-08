Как спасали собаку, брошенную в поле в переноске

Когда Брет с сыном Заком проезжал близ города Литл-Рок в Арканзасе, их внимание привлекла переноска для животных посреди поля.

Они подъехали поближе и решили посмотреть, что внутри.

Увиденное их потрясло. В переноске сидела истощённая собака, она пыталась выбраться наружу и прогрызла дырку. Внутри всё было в фекалиях.

Отец и сын оставили собаку на некоторое время… Они пошли к машине, чтобы взять ей воды и еды.

Спасённая собака начала проявлять благодарность уже в машине. Её назвали Чарли Брэйв.

Первым делом Брет и Зак подстригли Чарли когти. За время пребывания в переноске они отрасли и закручивались внутрь, поэтому псу было больно ходить.

После этого отец и сын искупали Чарли в ванне.

Потом они отвезли пса к ветеринару. Ветеринар сказал, что Чарли около восьми месяцев. Раны на теле появились из-за долгого пребывания в переноске.

История Чарли Брэйва быстро распространилась на Facebook. И вскоре Брет и Зак начали получать средства от людей, которые хотели оплатить их расходы на ветеринара. Денег пришло столько, что Брет и Зак отдали часть благотворительным организациям, которые занимаются защитой животных. Кроме того они создали свой фонд для спасённых животных.

Брет решил оставить Чарли у себя. После случая с Чарли семья Брета взяла ещё трёх спасённых собак.