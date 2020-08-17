Австралиец набросился на акулу с кулаками, чтобы спасти жену
Австралиец Марк Рэпли с голыми руками набросился на большую белую акулу, чтобы спасти жену. Хищница напала..
Дата загрузки: 2020-08-17
Двух-трёхметровая рыбина вцепилась в ногу женщины и пыталась утащить за собой. Шантел держалась за сёрф, а муж подплыл, забрался на ту же доску и начал бить акулу кулаками. Хищница отступила.
[Марк Рэпли, муж пострадавшей от акулы]:
«Когда видишь в беде мать своего ребёнка, которая для тебя и поддержка, и весь смысл жизни, то просто бросаешься на защиту».
Акула нанесла женщине серьёзные рваные раны. Шантел лечится в больнице.
[Марк Рэпли, муж пострадавшей от акулы]:
«Она в хорошем настроении и полна сил. Надеюсь, всё будет в порядке. Но думаю, до выздоровления ещё далеко».
Считается, что белая акула – самая опасная для человека. Нападения часто заканчиваются трагично. Однако, если рядом с пострадавшим есть другие люди, то они могут помочь спастись от хищницы бегством.
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