Австралиец набросился на акулу с кулаками, чтобы спасти жену

Австралиец Марк Рэпли с голыми руками набросился на большую белую акулу, чтобы спасти жену. Хищница напала на Шантел, когда та плавала на сёрфе у побережья Порт-Маккуори в Новом Южном Уэльсе.

Двух-трёхметровая рыбина вцепилась в ногу женщины и пыталась утащить за собой. Шантел держалась за сёрф, а муж подплыл, забрался на ту же доску и начал бить акулу кулаками. Хищница отступила.

[Марк Рэпли, муж пострадавшей от акулы]:

«Когда видишь в беде мать своего ребёнка, которая для тебя и поддержка, и весь смысл жизни, то просто бросаешься на защиту».

Акула нанесла женщине серьёзные рваные раны. Шантел лечится в больнице.

[Марк Рэпли, муж пострадавшей от акулы]:

«Она в хорошем настроении и полна сил. Надеюсь, всё будет в порядке. Но думаю, до выздоровления ещё далеко».

Считается, что белая акула – самая опасная для человека. Нападения часто заканчиваются трагично. Однако, если рядом с пострадавшим есть другие люди, то они могут помочь спастись от хищницы бегством.

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