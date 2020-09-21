Десять старых собак помогли мужчине избавиться от депрессии

После смерти любимой собаки Стив Грейг чувствовал себя подавленным. Через два месяца он решил поехать в местный приют в Денвере в штате Колорадо и взять домой старую собаку.

Стив привёз домой 12-летнего чихуахуа с шумами в сердце и больными лапами. Спустя время он взял ещё несколько пожилых собак из приютов. Теперь у него их десять.

Чтобы их всех накормить, Стив встаёт в пять утра. У большинства питомцев разные диеты. Некоторым надо дать лекарства. Он приходит позаботиться о них и в обеденный перерыв на работе. Выгуливает и часто водит к ветеринару.

«Каждый раз, когда я сажусь или ложусь на диван, по крайней мере, три или четыре собаки приходят, чтобы посидеть со мной», – написал Стив на своей страничке в Instagram.

«Старые собаки могут легко ладить с человеком или домашними питомцами. Мне радостно осознавать, что животные чувствуют себя любимыми и окружёнными заботой», – поделился Стив.