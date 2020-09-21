Телеканал NTD

Десять старых собак помогли мужчине избавиться от депрессии

Десять старых собак помогли мужчине избавиться от депрессии
Десять старых собак помогли мужчине избавиться от депрессии

После смерти любимой собаки Стив Грейг чувствовал себя подавленным. Через два месяца он решил поехать в местный приют в Денвере в штате Колорадо и взять домой старую собаку.

Стив привёз домой 12-летнего чихуахуа с шумами в сердце и больными лапами. Спустя время он взял ещё несколько пожилых собак из приютов. Теперь у него их десять.

Чтобы их всех накормить, Стив встаёт в пять утра. У большинства питомцев разные диеты. Некоторым надо дать лекарства. Он приходит позаботиться о них и в обеденный перерыв на работе. Выгуливает и часто водит к ветеринару.

«Каждый раз, когда я сажусь или ложусь на диван, по крайней мере, три или четыре собаки приходят, чтобы посидеть со мной», – написал Стив на своей страничке в Instagram.

«Старые собаки могут легко ладить с человеком или домашними питомцами. Мне радостно осознавать, что животные чувствуют себя любимыми и окружёнными заботой», – поделился Стив.

Помимо собак, у Стива живут свинья по кличке Бикини, две утки, голуби, кошки и несколько цыплят.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне