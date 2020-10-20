Ветеринарная скорая помощь: как в Гонконге помогают кошкам и собакам

Гонконгский фельдшер-ветеринар Вон Кхам Чеон готовится выехать по вызову на машине скорой помощи. Его ждут владельцы..

[владелица собаки]:

«Такая услуга поможет Янь Янь. Даже если машина будет ехать долго или попадёт в пробку, собака может дышать кислородом, и ей будет легче».

Гонконгский фельдшер-ветеринар Вон Кхам Чеон готовится выехать по вызову на машине скорой помощи. Его ждут владельцы собаки, страдающей от рака. У четвероногого пациента трудности с дыханием, поэтому ветеринар берёт с собой кислородный баллон.

Вон работает в службе скорой помощи для домашних животных. Она открылась в Гонконге полтора года назад. На вызовы выезжают три машины. Каждый фельдшер умеет делать искусственное дыхание и другие неотложные процедуры. Всего в команде 12 человек. Вон пришёл в неё одним из первых. После смерти своего кота захотел помогать другим.

[Вон Кхам Чеон, фельдшер-ветеринар]:

«Я, как и вся наша команда, хочу только спасать жизни, помогать кошкам и собакам, помогать животным. Нам не нужны никакие стимулы. Мы просто всегда помним, что делаем, и какова наша миссия».

Фельдшеры не только оказывают первую помощь, но и доставляют животных в ветеринарные клиники.

[Зои Чен, сотрудница Pet Club Hong Kong]:

«Когда домашние животные плохо себя почувствуют ночью, владельцы могут не знать, как им помочь. В наших машинах скорой помощи есть профессиональное медицинское оборудование, в том числе кислородный баллон и носилки. Мы также можем связаться с ближайшей клиникой для животных».

Изначально скорая помощь работала только по ночам, теперь принимает вызовы и днём. Владельцы животных могут вступить в клуб и ежемесячно вносить пять долларов США, тогда им не придётся платить за услуги. В противном случае вызов скорой помощи обойдётся в 100 долларов.

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