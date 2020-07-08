Лошади-терапевты помогают военным справиться с посттравматическим стрессовым расстройством

Лошадиная терапия для военных ветеранов в отставке. Так этим жителям австралийского штата Новый Южный Уэльс помогают..

Лошадиная терапия для военных ветеранов в отставке. Так этим жителям австралийского штата Новый Южный Уэльс помогают справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.

[Бен Магуайр, владелец лошадиной фермы]:

«Эти животные обладают большой силой. И когда они покоряются кому-то, позволяют собой управлять, то это очень мощно».

Бен – один из тех, кто ощутил на себе эту силу. Всё началось с того, что, вернувшись со службы в Восточном Тиморе, он не находил себе места.

[Бен Фаринаццо, военный в отставке]:

«Я больше не мог заботиться о себе, не мог спать. Я занимался самолечением, употребляя алкоголь, никотин и кофеин».

Но лошади помогли ему снова почувствовать вкус жизни.

[Бен Фаринаццо, военный в отставке]:

«Я подумал: «Ого! Это просто невероятно!» Мне рассказали, что лошадь реагирует на эмоции. В самом начале я учился контролировать чувства, которые испытывал».

Рэйчел также страдала от посттравматического стрессового расстройства. Состояние проявилось после того, как около восьми лет назад её уволили из флота по медицинским показаниям.

[Рэйчел Дуэй Мэдсен, военная в отставке]:

«Я обнаружила, что тревога и всё, что каждый день меня мучило, что постоянно меня сопровождало, просто исчезает, когда я общаюсь с лошадьми».

Анна покинула армию в августе прошлого года после 25 лет службы.

[Анна Коули, военная в отставке]:

«Когда сюда прихожу, то приходит ощущение доброты, о котором многие из нас уже забыли».

Участники программы не только катаются на лошадях, но и учатся за ними правильно ухаживать. Эти животные не претендуют на то, чтобы заменить медиков. Они просто отвлекает бывших военных от тяжёлых мыслей и дают им возможность по-новому взглянуть на жизнь.

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