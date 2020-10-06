Как собака разговаривала с хозяйкой по телефону

Хозяйка эрдельтерьера Стэнли ушла на работу и оставила собаку дома со своим мужем. Сначала пёс сидел у двери, надеясь, что хозяйка скоро вернётся, потом уныло ходил по квартире. Хозяин дал Стэнли поесть, но тот понюхал еду и отошёл в сторону. Неожиданно раздался телефонный звонок.

Стэнли подбежал к мужчине, зная, что может услышать голос хозяйки. Пёс вертелся под ногами, как бы говоря: «Дайте и мне сказать». Но мужчина выключил телефон и вышел из комнаты.

Стэнли подбежал к аппарату, прижался носом к сенсорному экрану и умудрился нажать повторный набор. Услышав, как хозяйка сказала: «Алло», он на мгновенье замер. Затем пёс начал разговаривать. Как это было, смотрите на видео.



После слов хозяйки «я люблю тебя» Стэнли почувствовал себя лучше.