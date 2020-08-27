Как итальянские собаки-спасатели достают тонущих людей из воды

Эти четвероногие спасатели, возможно, не носят знаковых красных костюмов, но это не мешает им относиться к..

Эти четвероногие спасатели, возможно, не носят знаковых красных костюмов, но это не мешает им относиться к своей работе максимально серьёзно. Они служат в Итальянской школе собак-спасателей и каждый год помогают доставать из воды десятки людей.

Это пляж Рива-дель-Таркини в часе езды от Рима. Здесь в команде только женщины.

Чёрный лабрадор Поко демонстрирует свои навыки. Он вместе с хозяйкой подплывает к участнику учений, подставляет ему спину, а потом медленно начинает двигаться к берегу.

Хозяйка собаки Ванесса говорит, что очень важно построить доверительные отношения со своим питомцем.

[Ванесса Приско, владелица Поко]:

«Наши взаимоотношения очень важны, поскольку основаны на доверии, на связи, а также на любви к собаке. Неудивительно, что у нас такая связь. Мы 24 часа вместе, мы проживаем вместе наши эмоции и всю нашу жизнь».

На подготовку одной собаки уходит около года. Потом она готова нести службу.

[Роберто Гасбарри, тренер группы спасателей]:

«Сейчас у нас около 400 волонтёров, 400 мужчин и женщин и 400 собак, которые работают по всей стране: с севера на юг, включая альпийские озёра. За 30 лет наша служба разрослась до общенационального уровня. Каждое лето мы спасаем 30-40 жизней».

Помощь собак стала особенно актуальной во время пандемии коронавируса, поскольку животные исключают прямой контакт между людьми.

Короткая ссылка на эту страницу: