Как итальянские собаки-спасатели достают тонущих людей из воды
Эти четвероногие спасатели, возможно, не носят знаковых красных костюмов, но это не мешает им относиться к..
Дата загрузки: 2020-08-27
Это пляж Рива-дель-Таркини в часе езды от Рима. Здесь в команде только женщины.
Чёрный лабрадор Поко демонстрирует свои навыки. Он вместе с хозяйкой подплывает к участнику учений, подставляет ему спину, а потом медленно начинает двигаться к берегу.
Хозяйка собаки Ванесса говорит, что очень важно построить доверительные отношения со своим питомцем.
[Ванесса Приско, владелица Поко]:
«Наши взаимоотношения очень важны, поскольку основаны на доверии, на связи, а также на любви к собаке. Неудивительно, что у нас такая связь. Мы 24 часа вместе, мы проживаем вместе наши эмоции и всю нашу жизнь».
На подготовку одной собаки уходит около года. Потом она готова нести службу.
[Роберто Гасбарри, тренер группы спасателей]:
«Сейчас у нас около 400 волонтёров, 400 мужчин и женщин и 400 собак, которые работают по всей стране: с севера на юг, включая альпийские озёра. За 30 лет наша служба разрослась до общенационального уровня. Каждое лето мы спасаем 30-40 жизней».
Помощь собак стала особенно актуальной во время пандемии коронавируса, поскольку животные исключают прямой контакт между людьми.
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