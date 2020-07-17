Что написал бродяга в записке после доброго поступка девушки

Кейси Фишер зашла перекусить в кофейню Dunkin’ Donuts. В окно она заметила бродягу.

«Я увидела, что он зашёл в Dunkin’ Donuts и считал мелочь, чтобы купить еду», – написала девушка на своей страничке в Facebook.

Кейси захотела помочь мужчине. «Я пыталась начать разговор, но мужчина не очень хотел общаться. Казалось, я его раздражаю. Но я не обращала на это внимания. Поскольку у него было меньше доллара, я купила ему кофе с рогаликом», – рассказала девушка.

Мужчина не хотел принимать еду от Кейси, но потом согласился. Бродяга сказал, что его зовут Крис. Он привык, что на него смотрят свысока из-за его положения. Мужчина признался, что в прошлом употреблял наркотики и докатился до такой жизни. Тем не менее, у него ещё есть мечта стать сыном, которым гордилась бы мама. И хотя она умерла от рака несколько лет назад, он всё же надеется сдержать обещание.

Кейси и Крис проговорили больше часа. Когда девушка собиралась уйти, Крис попросил минуту подождать, чтобы написать что- то для неё. Он передал ей скомканный чек: «Сегодня я хотел покончить с собой. Но благодаря тебе не сделаю этого. Спасибо, прекрасный человек».

История Кейси показывает, что для спасения жизни порой не нужно много усилий. Иногда лучший способ помочь человеку – просто его выслушать.