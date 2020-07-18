Израильский бизнесмен держит сеть бесконтактных ресторанов

На кухне одного из ресторанов Тель-Авива – вполне обычная обстановка. Повара готовят заказанные блюда, но их..

На кухне одного из ресторанов Тель-Авива – вполне обычная обстановка. Повара готовят заказанные блюда, но их не выносят на подносе к столику гостя. Всю еду здесь упаковывают и складывают в специальные шкафчики с кодовыми замками. Этот ресторан обслуживает клиентов дистанционно.

[Шмулик Гал, владелец ресторана]:

«Я придумал эту концепцию год назад из-за деловой и финансовой необходимости, а не из-за коронавируса. По воле судьбы несколько месяцев назад вспыхнула эпидемия, и эта идея обрела большую значимость. Думаю, люди примут эту концепцию, особенно во время пандемии».

Клиенты делают заказ через терминал. После оформления заказ получает повар. Когда еда готова, клиенту приходит сообщение на телефон с кодом и номером шкафчика. Такой способ обслуживания полностью исключает контакт между покупателями и сотрудниками ресторана.

[Шмулик Гал, владелец ресторана]:

«Люди заинтригованы и впечатлены. Им нравятся креативные идеи и новые технологии. Наше поколение всегда ищет что-то лучшее».

Владелец заведения считает, что в условиях пандемии эта бизнес-модель станет успешной. У него уже сеть ресторанов, обслуживающих бесконтактно.

[Шмулик Гал, владелец ресторана]:

«Предприятия должны пересмотреть свою деятельность и выяснить, как работать эффективнее и экономичнее. У нас нет выбора, объём (товарооборота) снизится, правила игры изменились. Коронавирус быстро не пройдёт и будет диктовать свои условия».

Дистанционное обслуживание помогает ресторану сократить расходы за счёт того, что не нужно арендовать большое помещение и нанимать много сотрудников.

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