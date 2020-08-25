Совет молодого отца: как быстро успокоить младенца

Эли Спектор из Сан-Франциско остался с трёхмесячным сыном дома один. Малыш плакал, и отец не мог его успокоить. Эли обратился за советом к другу, у которого тоже был маленький ребёнок.

«Мой друг посоветовал положить к лицу сына одну из рубашек, которую носила жена, чтобы он мог почувствовать запах и успокоиться», – рассказал мужчина.

Эли дал младенцу рубашку матери, тот почувствовал запах, прижал к себе вещь и перестал плакать.

«Очень надеюсь, что это видео поможет кому-нибудь выйти из ситуации, в которую попал я», – сказал Эли.



Специалисты считают, что младенец успокоился, потому что эмоции, связанные с мамой, привязаны к её запаху.