Тысячи саженцев появляются на местах пожаров в Австралии

Шесть тысяч саженцев деревьев посадят на Аделаидских холмах в Австралии. Они восполнят ущерб от пожаров, охватив..

[Наташа Дэвис, директор проекта Trees for Life]:

«Задача проекта – восстановить большую территорию холмов Аделаиды, чтобы обеспечить лучшую среду обитания для многих видов птиц, предоставить больше укрытий для скота и сделать ландшафт красивее».

Шесть тысяч саженцев деревьев посадят на Аделаидских холмах в Австралии. Они восполнят ущерб от пожаров, охватив территорию от долины Баросса до города Стратолбин.

Полсотни эвкалиптов высаживают рядом с Харрогейтом. В прошлом году он едва избежал пожара.

[Крис Аткинсон, житель Харрогейта]:

«Нам невероятно повезло, что мы смогли остановить огонь, не дав ему перекинуться через шоссе».

Из-за пожаров сильно сократилась среда обитания некоторых редких птиц.

[Наташа Дэвис, директор проекта Trees for Life]:

«Бриллиантовая амадина и полевая ложнопищуха – это два вида птиц, которым помогут посаженные деревья».

Пройдёт пять-десять лет, прежде чем саженцы подрастут и смогут приносить пользу птицам и скоту, который разводят местные фермеры.

[Крис Аткинсон, житель Харрогейта]:

«В жаркое лето дополнительная защита даст большое преимущество. Это хорошо для природы и хорошо для нас, овцеводов».

Проект стал частью плана по восстановлению Южной Австралии после пожаров. Его финансируют федеральное правительство и власти штата. Деревья на Аделаидских холмах будут сажать ещё следующие две зимы.

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